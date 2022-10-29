В Пятигорске двое подростков ответят за кражу городских камер наблюдения

В Пятигорске двое подростков сломали и похитили несколько камер видеонаблюдения. Полицейским удалось задержать школьников по горячим следам – мальчишек сняли похищенные ими камеры.

- Все камеры видеонаблюдения заведены в систему «Безопасный город» где и хранятся видеоархивы, - рассказал глава Пятигорска Ворошилов.

Теперь родителям несовершеннолетних нарушителей предстоит возместить ущерб городу за испорченные и похищенные камеры системы видеонаблюдения.

- Молодые люди, прежде чем совершить противоправный проступок, подумайте сто раз и не портите свою судьбу! – обратился к юным горожанам глава курортного города.