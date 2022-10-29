Жители Ставрополя высадили в своих дворах коло 600 деревьев

В Ставрополе в дворах многоквартирных домов и во внутриквартальных территориях появились сотни молодых деревьев.

Саженцы дубов, берез, лип, рябин и кленов высадили неравнодушные горожане, активисты и сотрудники районных администраций. Всего в городских дворах теперь будут подрастать порядка 600 деревьев.

Работы по высадки прошли в субботу 29 октября. День выдался солнечным и горожане с удовольствием трудились на свежем воздухе.

По данным горадминистрации, саженцы были высажены взамен отживших свой век старых деревьев.