Орденом Мужества награжден боец СВО Тамаз Гуцаев из Северной Осетии

Уроженец Северной Осетии Тамаз Гуцаев удостоен Ордена Мужества за проявленную отвагу во время исполнения боевых обязанностей в зоне СВО.

Высокую награду Гуцаеву вручил глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

- Эта высокая награда присваивается за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за смелые и решительные действия, с риском для жизни совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Именно за эти качества награжден наш боец! – рассказал в своем ТГ-канале Меняйло. - Рад был лично вручить ему эту награду!

Глава республики поблагодарил отважного земляка за доблестно исполнение служебного долга, мужество и героизм.