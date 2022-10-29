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НовостиОбщество29 октября 2022 14:01

Орденом Мужества награжден боец СВО Тамаз Гуцаев из Северной Осетии

Высокую награду земляку вручил глава республики Сергей Меняйло
Алина МАКСИМОВА

Уроженец Северной Осетии Тамаз Гуцаев удостоен Ордена Мужества за проявленную отвагу во время исполнения боевых обязанностей в зоне СВО.

Высокую награду Гуцаеву вручил глава РСО-Алания Сергей Меняйло.

- Эта высокая награда присваивается за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, за смелые и решительные действия, с риском для жизни совершённые при исполнении воинского, гражданского или служебного долга. Именно за эти качества награжден наш боец! – рассказал в своем ТГ-канале Меняйло. - Рад был лично вручить ему эту награду!

Глава республики поблагодарил отважного земляка за доблестно исполнение служебного долга, мужество и героизм.