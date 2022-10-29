Три гектара соснового леса высадили ставропольцы в Кисловодске

В Кисловодске прошла самая масштабная экологическая акция с середины прошлого века. На склоне меду горами Малое и Большое седло высадили новый сосновый лес.

В посадке 10 тысяч саженцев приняли участие более 300 человек из Ставрополя и городов Кавказских Минеральных Вод. По данным пресс-службы горадминистрации, работа по высадке трех гектаров нового леса заняла у ставропольцев всего два часа.

Участники экологической акции пообещали приехать сюда в мае 2023 года, чтобы проверить состояние сажанцев.