Ресторан в Железноводске оштрафовали за музыку и лишили усилителя

Железноводский городской суд вынес решение по административному правонарушению, которое совершил местный предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Днем 8 июля 2022 года было зафиксировано, что в заведении в поселке Иноземцево исполняется песня. Выяснилось, что предприниматель проигрывал музыку без согласия авторов и заключения лицензионного договора с "Российским авторским сообществом".

- Использование результата интеллектуальнои деятельности без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, - отмечает суд, ссылаясь на гражданский кодекс.

Суд постановил оштрафовать предпринимателя на 10 тысяч рублей и конфисковать у него усилитель. Сам владелец ресторана признал вину. Решение еще не вступило в силу.