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НовостиОбщество30 октября 2022 11:31

«Россети Северный Кавказ» реконструируют 68 км ЛЭП в двух высокогорных районах Чеченской Республики

Источник:kp.ru
Фото: "Россети - Северный Кавказ"

Фото: "Россети - Северный Кавказ"

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь в двух высокогорных районах республики – Итум-Калинском и Шаройском.

Энергетики реконструируют на участках 68 км линий электропередачи (ЛЭП), заменят 8 трансформаторных подстанций и установят три дополнительных. Комплекс технических мероприятий обеспечит надежное энергоснабжение 11 тысяч местных жителей.

Всего же на сегодняшний день в Итум-Калинском и Шаройском районах специалисты завершили установку 9 трансформаторных подстанций и реконструкцию более 28 км линий электропередачи.