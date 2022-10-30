Медикам воинской части в Буденновске передали оборудование

В воинскую часть в Буденновске доставили партию медикаментов и нового оборудования, которое было необходимо местному персоналу. Об этом сообщают власти Пятигорска, которые занимались отработкой запроса.

В посылки были противовирусные, антигистаминные, ранозаживляющие растворы, кровоостанавливающие, изделия медицинского назначения и перевязочные материалы. Кроме того, военные медики получили измерительные приборы и кардиограф. Также врачи из буденновской части будут работать на полностью укомплектованном, мобильном стоматологическом пункте.