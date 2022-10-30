Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 17:38

Медикам воинской части в Буденновске передали оборудование

Об этом сообщают власти Пятигорска
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В воинскую часть в Буденновске доставили партию медикаментов и нового оборудования, которое было необходимо местному персоналу. Об этом сообщают власти Пятигорска, которые занимались отработкой запроса.

В посылки были противовирусные, антигистаминные, ранозаживляющие растворы, кровоостанавливающие, изделия медицинского назначения и перевязочные материалы. Кроме того, военные медики получили измерительные приборы и кардиограф. Также врачи из буденновской части будут работать на полностью укомплектованном, мобильном стоматологическом пункте.

Фото: администрация Пятигорска

Фото: администрация Пятигорска