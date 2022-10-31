За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 398 человек

На Ставрополье за последние сутки с 30 на 31 октября от коронавируса выздоровели почти 400 человек, при этом заболели всего 3 человека. Госпитализация понадобилась 10 пациентам, в том числе заболевшим ранее. Новых летальных случаев от заражения медиками зарегистрировано не было.

— За воскресенье выписано еще около 400 выздоровевших пациентов. Прирост новых случаев заболевания - минимальный за очень долгий период. Новых летальных исходов не зафиксировано, – сообщает губернатор Ставропольского края.

Вакцинация продолжается: за сутки первый компонент вакцины получили 309 человек, а полный курс прошел 181 человек, получив второй компонент.

Также медперсонал работает в воинской части в Буденновске. Недавно им передали медикаменты и оборудование, которые были необходимы врачам. Кроме всего прочего, военные медики получили измерительные приборы и кардиограф.