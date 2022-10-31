Правоохранители в Ставрополе нашли «набор закладчика» у 17-летнего подростка

В Ставрополе правоохранители действовали в рамках оперативного розыска сбыта синтетического наркотика – мефедрона. В результате была установлена причастность к этому 17-летнего жителя краевой столицы. Полицейские поймали парня и провели личный досмотр, найдя у него в карманах 1,5 грамма наркотика.

— Кроме того, по месту проживания подростка обнаружен полный «набор закладчика» – ювелирные весы, пакетики для фасовки разовых доз, изолента, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в значительном размере. Даже с учетом, что он несовершеннолетний, молодому наркоторговцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Другой 17-летний парень со Ставрополя также рискует попасть под уголовное дело. Правда, за пьяную езду без прав. Он попал в серьезную аварию и был доставлен в больницу, где автоинспекторы узнали, что парень попадался за такую езду и раньше. Правда, без происшествий. На данный момент проводится проверка.