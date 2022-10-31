Студенты Ставропольского аграрного университета получили 8 млн рублей на стартапы

Фото: СтГАУ

Студенты Ставропольского аграрного университета получат средства для реализации стартапов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

26 октября организаторы проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" опубликовали список победителей в конкурсе "Студенческий стартап". Восемь студентов СтГАУ выиграли и получат по миллиону рулей на их проекты. Победители из аграрного университета предложили проекты из разных отраслей: от производства питьевого йогурта из спирулины и антиоксидантной пищевой добавки до наноконструируемой системы для компьютерной и магнитнорезонансной томографии.

- Победа в конкурсе «Студенческий стартап» - объективное признание актуальности и перспективности бизнес-проектов наших ребят. Это не только радость победы. Но и серьезный вызов. Положенный миллион нужно не просто получить, но еще и грамотно реализовать. Наши ребята могут рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации и преподавателей университета. Мы заинтересованы в том, чтобы наши ученые учились внедрять свои разработки в жизнь, - рассказал врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.

Проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" разработали в начале 2022 года по инициативе правительства России, реализуют его федеральное Минобрнауки и Фонд содействия инноваций.

Кроме этого, ранее пять студентов СтГАУ получили грант по программе поддержки талантливой молодежи "Умник", семь - премию губернатора Ставрополья. Всего обучающиеся вуза получили в 2022 году 24,5 млн рублей на грантах.