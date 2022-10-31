За неделю с 24 по 30 октября на Ставрополье поймали 197 пьяных водителей

В Ставропольском крае за минувшую неделю с 24 по 30 октября от вождения отстранили 197 водителей, которых поймали на вождении с признаками опьянения. При этом 17 из них, повторно нарушившим, грозит уголовная ответственность за нарушение. Самым «нетрезвым» днем недели оказалось воскресенье, 30 октября, когда 37 водителей привлечены к ответственности.

Так, в один из дней недели автоинспекторы остановили автомобиль за то, что из-под него летели искры. Виной всему отвалившийся глушитель. Инспекторы хотели предупредить водителя о неисправности. Правда, у пожилого водителя сотрудники заметили признаки опьянения. Уточнив, не пил ли он, мужчина сознался, что перед выездом пил.

— 66-летний водитель прошел процедуру освидетельствования, которая показала более 0,7 мг паров этанола в выдыхаемом воздухе, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей.