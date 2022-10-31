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НовостиПроисшествия31 октября 2022 10:50

У 88-летней пенсионерки на Ставрополье украли 118 тысяч рублей

Причастный в краже признался в содеянном
Данил Юрков

В Благодарненском округе Ставропольского края 88-летняя пенсионерка потеряла крупную сумму денег после того, как к ней наведались посетители. Правоохранителям, к которым она обратилась с просьбой найти злоумышленников, узнали у свидетелей, что к женщине приехали неизвестные, которые высказали желание приобрести ее дом.

— В ходе проведенной работы сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению противоправного деяния причастен 25-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Мужчина рассказал, что подгадал момент, когда хозяйка дома отвлечется на показ двора, чтобы зайти в дом и украсть 118 тысяч рублей. Деньги впоследствии злоумышленник потратил на собственные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело за кражу.