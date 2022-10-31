На Ставрополье начинающий водитель отвлекся на навигатор и спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 30 октября примерно в 18:30 на улице Октябрьской в городе Буденновске Ставропольского края автомобиль «Форд Фокус» выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранту». В результате аварии пострадал 66-летний водитель отечественной машины, житель округа. О его состоянии не сообщается.

— 20-летний водитель иномарки, житель Буденновска, не пострадал. Установлено, что молодой человек получил права менее года назад, за это время уже 4 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП был трезв, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель сообщил, что в пути он отвлекся на навигатор. В это время, по его словам, автомобиль всего на долю секунды оказался на встречной полосе движения. По факту происшествия проводится проверка, начинающего автомобилиста могут привлечь к ответственности.