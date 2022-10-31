В Кисловодске на подозреваемого в серии краж и грабежей завели 10 уголовных дел

В дежурную часть отдела внутренних дел Кисловодска поступили заявления от сетевых магазинов города, которые сообщали о кражах. Правоохранители взялись за дело и стали искать злоумышленника. Найдя подозреваемого, 29-летнего жителя соседнего региона, полицейские доставили его в отделение.

— Мужчина, находясь в торговых учреждениях, убедившись, что за ним никто не наблюдает, складывал товар в пакет и спешно удалился. Также установлена причастность гражданина к грабежу и покушению на открытое хищение имущества, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник сознался в преступлениях и рассказал, что все краденое продавал, а деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили 10 уголовных дел за кражу, покушение на совершение кражи, мелкое хищение, грабеж и покушение на совершение грабежа, которые объединили в одно производство.