Из-за аварии на Западном Обходе в Ставрополе затруднено движение

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 31 октября, на Западном Обходу в городе Ставрополе произошла авария нескольких машин, в результате которой одна из них перевернулась на крышу. Пострадавших в происшествии нет. Специалисты устраняют причины ДТП, разбираются в его причинах и устанавливают спровоцировавшее его лицо.

— Движение затруднено. Можете объехать по улице Доваторцев и Лермонтова, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. О том, как долго будут возобновлять движение, не сообщается. Возможно, ближе к вечеру машины уберут, однако точной информации нет.

Также на Ставрополье перевернулся другой водитель, который не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. За рулем сидел пьяный 17-летний водитель-бесправник. Так как он попадался за вождение с признаками алкогольного опьянения раньше, правоохранители собирают материал для возбуждения уголовного дела.