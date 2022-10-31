Водителям на Ставрополье рекомендуют поставить зимнюю резину

Ставропольским водителям рекомендуют сменить летнюю резину на зимнюю. Автоинспекторы сообщают, что завтра, 1 ноября, ожидаются заморозки. Напомним, что первые заморозки прошли 22 октября, ночью воскресенья. Температура упала до -1 градуса. Ноябрь же встречает Ставрополье похолоданием, которое может задержаться надолго.

— И чтобы утро не превратилось в «день жестянщика», как сегодня в Москве, где в ДТП столкнулись более 50 автомобилей, позаботьтесь заранее о технической подготовке транспорта, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Также напомним, что из-за аварии нескольких автомобилей на Западном Обходе в Ставрополе сегодня, 31 октября, затруднено движение по данному участку дороги. Водителям предложили объезд через улицы Доваторцев и Лермонтова. Одна машина перевернулась, автоинспекторы разбираются в причинах и устраняют происшествие.