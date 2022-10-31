В Пятигорске 4 ноября Олег Газманов выступит на День народного единства

Олег Газманов выступит в Пятигорске на День народного единства Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже 4 ноября в День народного единства в городе Пятигорске Ставропольского края пройдет фестиваль «Родники», на котором выступят музыканты из разных регионов России. В том числе на нем исполнит песни Олег Газманов. На сцене будут выступать артисты из ДНР – Наталья Качура и Максим Сухов, а также другие конкурсанты данного региона.

— В фестивале примут участие музыканты с инструментами и с номерами вокала и театра костюма из Республики Саха (Якутия),Тывы, Башкортостана, Калмыкии, Северной Осетии (Алании) и Ставропольского края, – рассказали в мэрии города.

Также на концерт приедет рэп-группа из краевой столицы «ПослеZавтра». Также на фестивале проведется поэтический марафон, будут созданы исторические зоны, посвященные событиям 1612 года, 1812 года и 1941-1945 годов, который организуют реконструкторы из Волгограда и Москвы.

Также в Пятигорске запустили производство печей для российской армии. Первую партию уже доставили в штаб поддержки мобилизованным и вскоре отправят в зону спецоперации.