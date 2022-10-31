В городе Пятигорске Ставропольского края завтра, 1 ноября, произойдет отключение электроэнергии для 13 улиц. Ограничение связано с заменой приборов учета на подстанции и будет действовать с 9:00 до 12:00.

Где не будет света

Бештау – с 9:00 до 12:00:

- улица Адмиральского, нечетные № 23-27;

- улица Маяковского, четные № 2-62, нечетные № 1-5;

- улица Бештаугорская, четные №24;

- улица Рудничная, нечетные № 21-39, четные № 24-30;

- проезд Линейный, нечетные № 7-29, четные № 6-30;

- проезд Поперечный, нечетные № 3-13, четные № 4-18;

- улица Широкая, нечетные № 65-75;

- проезд Горный, нечетные № 1-13, четные № 6-16;

- улица Украинская, 64, корпус 3;

- улица Бештаугорская, 43, 45;

- улица Рудничная, 32;

- улица Адмиральского, 33, 35, корпус 2;

- улица Восстания, 98.

Также напомним, что в Пятигорске 4 ноября на День народного единства на фестивале «Родники» выступит Олег Газманов.