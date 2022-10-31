В городе Пятигорске Ставропольского края завтра, 1 ноября, произойдет отключение электроэнергии для 13 улиц. Ограничение связано с заменой приборов учета на подстанции и будет действовать с 9:00 до 12:00.
Бештау – с 9:00 до 12:00:
- улица Адмиральского, нечетные № 23-27;
- улица Маяковского, четные № 2-62, нечетные № 1-5;
- улица Бештаугорская, четные №24;
- улица Рудничная, нечетные № 21-39, четные № 24-30;
- проезд Линейный, нечетные № 7-29, четные № 6-30;
- проезд Поперечный, нечетные № 3-13, четные № 4-18;
- улица Широкая, нечетные № 65-75;
- проезд Горный, нечетные № 1-13, четные № 6-16;
- улица Украинская, 64, корпус 3;
- улица Бештаугорская, 43, 45;
- улица Рудничная, 32;
- улица Адмиральского, 33, 35, корпус 2;
- улица Восстания, 98.
Также напомним, что в Пятигорске 4 ноября на День народного единства на фестивале «Родники» выступит Олег Газманов.