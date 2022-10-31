Директора центра физической культуры и спорта в Минводах осудили за мошенничество

Суд установил, что в ноябре 2020 и январе 2021 года директор фиктивно устроил двух своих знакомых на работу в спортцентр в Минеральных водах. На работу они не ходили, зато получали зарплату, которую впоследствии отдавали злоумышленнику. В общей сложности мужчина заработал на махинациях более 200 тысяч рублей.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России по Минераловодскому городскому округу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

Задержали директора 1 апреля 2022, а уже 19 октября этого же года решением Минераловодского суда обвиняемому вынесли приговор за мошенничество в виде лишения свободы условно сроком в два года с испытательным сроком в один год. Приговор суда вступил в законную силу.