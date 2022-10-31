Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 октября 2022 14:17

У женщины на Ставрополье украли машину после сдачи ее в аренду

Обвиняемый найден, в отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

В Кировском округе Ставропольского края окончено расследование уголовного дела за присвоение машины, которую жительница округа сдала в аренду. Обвиняется в совершении преступления 28-летний ранее судимый житель города Георгиевска. Следствие установило, что, взяв автомобиль в аренду и заключив с потерпевшей владелицей договор, мужчина просто продал машину третьим лицам.

— Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. После проведенных необходимых процессуальных действий в рамках расследования транспортное средство вернули законной владелице, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд на рассмотрение. Мужчине грозит тюремный срок за совершенное им преступление.