У женщины на Ставрополье украли машину после сдачи ее в аренду

В Кировском округе Ставропольского края окончено расследование уголовного дела за присвоение машины, которую жительница округа сдала в аренду. Обвиняется в совершении преступления 28-летний ранее судимый житель города Георгиевска. Следствие установило, что, взяв автомобиль в аренду и заключив с потерпевшей владелицей договор, мужчина просто продал машину третьим лицам.

— Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. После проведенных необходимых процессуальных действий в рамках расследования транспортное средство вернули законной владелице, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд на рассмотрение. Мужчине грозит тюремный срок за совершенное им преступление.