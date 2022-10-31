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НовостиПроисшествия31 октября 2022 14:36

На Ставрополье выясняют причины смертельной аварии

После происшествия в больнице погиб ребенок
Данил Юрков
Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 31 октября примерно в 15:00 на 308 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск– Минеральные Воды» в Георгиевском округе Ставропольского края «Киа Оптима» по неизвестной причине выехала на встречку, где врезалась в эвакуатор.

С тяжелыми травмами в больницу доставили 39-летнего водителя легковушки, а также его 13-летнего сына, который, несмотря на усилия сохранить ребенку жизнь, скончался от полученных травм. По словам водителя эвакуатора, «Киа» неожиданно начала «вилять» на дороге, а после выехала на встречку. Мужчина пытался вырулить погрузчик на обочину, но избежать аварии не смог.

— Не исключено, что у водителя иномарки, жителя Нальчика, могли быть проблемы со здоровьем, либо он мог уснуть. Признаки опьянения у гражданина отсутствуют. За последние 2 года он 19 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Причины аварии устанавливаются.