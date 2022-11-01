«Россети Северный Кавказ» консолидировали 882 трансформаторных подстанции мощностью более 130 МВА

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Группа «Россети Северный Кавказ» продолжает активную работу в рамках консолидации нестабильно функционирующих сторонних и бесхозяйных электросетевых активов.

С января по октябрь 2022 года энергокомпания признала право собственности в судебном порядке на 1 480 объектов в регионах СКФО. В их числе 882 трансформаторных подстанции общей мощностью 130,8 МВА с отходящими линиями электропередачи (ЛЭП) протяженностью порядка 1,2 тыс. км.

В Дагестане «Россети Северный Кавказ» консолидировали 684 объекта, в том числе 500 трансформаторных подстанций общей мощностью 64,2 МВА с отходящими ЛЭП протяженностью 291 км.

На территории Чечни признано право собственности управляемого АО «Чеченэнерго» на 781 энергообъект, в том числе 372 трансформаторных подстанции мощностью 64,5 МВА, а также 409 ЛЭП 0,4-10 кВ протяженностью более 900 км.

В Северной Осетии принято на баланс 15 объектов, в том числе 10 трансформаторных подстанций общей мощностью 2,1 МВА и 5 ЛЭП 0,4-10 кВ протяженностью 2,2 км.