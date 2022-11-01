За минувшие сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 299 человек

На Ставрополье за сутки с 31 октября на 1 ноября коронавирус победили 299 человек, при этом заболели 29, среди которых 5 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 17 взрослым. Врачи зарегистрировали один летальных исход от заболевания вирусом.

— За прошедшие сутки выздоровело еще 299 ставропольцев. Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Тем не менее, не стоит забывать о правилах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Люди продолжают вакцинироваться: за последние сутки первый компонент вакцины получили 446 человек, а полный курс иммунизации прошли 339 человек. Получить вакцину можно в спецпунтках и медучреждениях.

Люди меньше заболевают коронавирусом, как показывает уровень заболеваемости за последнее время. Так, например, за сутки с 30 на 31 октября заболели всего 3 человека, при этом выздоровели 398.