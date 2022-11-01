Проезд в автобусах №32а в Ставрополе подорожает с 1 декабря

Переход на новый тариф перевозчик автобуса №32а в Ставрополе хотел еще 22 ноября, однако миндор никто не предупредил, из-за чего повышение цен на перевозки пришлось отложить на декабрь.

Пускай на маршруте действует нерегулируемый тариф – а значит, перевозчик имеет право сам менять цены – необходимо за месяц до изменения стоимости проезда письменно уведомить об этом министерство. Не все люди принимают такое решение, считая, что за старые автобусы незачем платить больше. Однако в компании сообщили об обновлении автопарка.

Миндор Ставрополья сообщил, что не получал уведомлений об изменениях 31 октября, а перевозчик сообщил о том, что теперь цены повысятся 1 декабря 2022 года. При этом в компании не сообщили, когда появятся новые автобусы и станет ли их больше, так как жители города жалуются на переполненный транспорт.