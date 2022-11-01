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НовостиОбщество1 ноября 2022 7:00

Ставропольский школьник отправится на Северный полюс на атомном ледоколе

Он выиграл путевку на федеральном конкурсе «Большая перемена»
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Фото: соцсети главы Минераловодского округа

Учащиеся со всей страны 9-11 классов присоединились к федеральному конкурсу «Большая перемена», однако Анатолий Страхов, ученик лицея № 104 в Минеральных водах, оказался победителем. За свою победу он получил не только путешествие по Северному полюсу на атомном ледоколе, но и денежный грант.

— Анатолий получил денежный грант, который можно потратить на образование, став абсолютным победителем всех 12 вызовов конкурса, где принял участие, – поздравил ученика в своих официальных соцсетях глава Минераловодского округа.

Также ученик стал номинантом на звание «Ученик года – 2022» за победы на олимпиадах в нескольких вузах страны и как призер всероссийской олимпиады по английскому языку.

Теперь талантливого школьника ждет путешествие на Северный полюс, после которого он сможет продолжать получать награды от конкурсов и олимпиад.