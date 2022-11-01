Попытка проехать на красный сигнал привела к аварии в Ставрополе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 31 октября примерно в 18:00 на пересечении улиц Дзержинского и Розы Люксембург в городе Ставрополе водитель «Шевроле Кобальт» решил выехать на перекресток на красный сигнал светофора, из-за чего врезался в грузовую ГАЗель. Легковушка отлета в ограждение и стойку светофора. Травму головы получила 61-летняя пассажирка «Шевроле».

— Автомобилем Шевроле управлял 29-летний житель Ставрополя, который был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Молодой человек утверждает, что это водитель Соболя въехал в него, а сам гражданин двигался на разрешающий сигнал светофора, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, которая выяснит степень ответственности участников происшествия.

Также на Ставрополье выясняются причины смертельной аварии, в которой погиб 13-летний ребенок. Легковой автомобиль, как сообщается, выехал на встречку и врезался в эвакуатор. Водитель доставлен в больницу в тяжелом состоянии, а его несовершеннолетнего пассажира спасти не удалось.