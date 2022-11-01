Женщина из Ставрополя пешком дошла до Мариуполя ради спасения своей дочери

С 2014 по 2021 годы Вера Карпенко — мать троих детей, двух дочерей и шестилетнего сына, проходила военную службу. Ранее она жила в Мариуполе, однако с начала там военных действий переехала в Донецк. После эвакуации Вера вместе с двумя детьми уехала в Россию. Старшая дочка, Лера, осталась в Мариуполе вместе со своим молодым человеком, надеясь на быстрое разрешение конфликта.

— Мы узнали, что убили нашего мальчика [возлюбленного Леры – прим.]. Я решила оставить детей в России, а сама – отправиться за Лерой. Вообще не знала на тот момент, как у меня все это получится, – рассказала Вера Карпенко редакции Блокнота. Женщине пришлось пройти путь от Владикавказа до Мариуполя пешком.

После встречи с дочерью произошло много событий, о которых героини рассказали журналистам. Во время возвращения во Владикавказ они увидели Ставрополь – город им понравился, и они решили остаться там. Сейчас Вера работает в ставропольской лаборатории и начинает жить с чистого листа. Средняя дочка и младший сын учатся, а старшая пытается забыть пережитые ей страшные события.