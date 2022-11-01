Водитель на Ставрополье насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Георгиевском округе Ставропольского края 31 октября примерно в 21:40 на 12 километре «Георгиевск – Новопавловск» водитель неустановленного автомобиля превысил скоростной лимит и сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Тем не менее, потерпевшую было видно с перекрестка. От травм 54-летняя женщина скончалась на месте.

— Судя по кадрам видеонаблюдения,после наезда водитель остановился,вышел вместе с пассажиром,осмотрел погибшую и уехал,не оказав помощи. Водитель управлял автомобилем Калина,либо Приора темного цвета, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Свидетелей, а также обладающих информацией о личности водителя и местонахождении автомобиля просят обращаться по телефонам: 88795135100, либо 112 и 102. За оставление места аварии водителю грозит лишение прав, а за само происшествие ему грозит уголовная ответственность.