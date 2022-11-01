На Ставрополье 26-летний мужчина лишился 5,5 млн после звонка мошенников

В полицию Советского округа Ставропольского края пришел 26-летний местный житель, который сообщил о том, что его деньги украли мошенники. Как он рассказал, ему позвонил неизвестный и сказал, мол, на мужчину хотят оформить кредит.

Чтобы избежать этого, со счета потерпевшего нужно было перевести все деньги на «безопасный» счет. Переведя несколькими транзакциями более 5,5 млн рублей, мужчина ждал возвращения своих сбережений. Разумеется, переведенное никто отправлять назад не собирался. Мужчина обратился к правоохранителям.

— Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.

Правоохранители просят не перечислять свои денежные средства на неизвестные счета, быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Также они рекомендуют обращаться в полицию, сообщая о каждом случае совершения преступления.