Участковый из Пятигорска прошел в финал конкурса «Народный участковый»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сегодня, 1 ноября, стартовало онлайн-голосование за звание «Народного участкового». Федеральный конкурс проходил в несколько этапов, и участковый из города Пятигорска Ставропольского края , майор полиции Виталий Сухень прошел в финал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Виталий Сухень служит в органах внутренних дел уже более 17 лет, из которых тринадцать – в службе участковых. На обслуживаемом им участке проживает более четырех тысяч человек, – пишет ведомство.

Участковый проводит работу по пресечению преступлений, осуществляет прием граждан и выезжает на происшествия.

До последнего этапа не прошли некоторые участковые со Ставрополья. Так, ранее сообщалось о майоре из Невинномысска, который прошел во второй этап конкурса. В нем победил Виталий Сухень и пошел дальше – в финал конкурса.