Банк Уралсиб приобрел портфель потребительских кредитов заемщиков Ситибанка

Фото предоставлено пресс-службой банка Уралсиб

Кредитное качество портфеля, приобретаемого ПАО «БАНК УРАЛСИБ», значительно превышает среднерыночное и позволит банку существенно увеличить клиентскую базу в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, сделка расширит разнообразие потребительских кредитов и кредитных карт, будет способствовать росту доходности активов банка.

Покупка портфеля происходит на фоне активного развития собственного розничного бизнеса банка Уралсиб: за первые 9 месяцев этого года число его активных клиентов в розничном сегменте уже увеличилось на 8%. Это связано с совершенствованием продуктовой линейки, оптимизацией процессов продаж и обслуживания, активным продвижением услуг банка.

Например, для покрытия потребности всех клиентских сегментов была полностью перезапущена продуктовая линейка кредитных карт. Благодаря этому на 63% вырос портфель карточного кредитования банка, а выдач новых карт увеличилась в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Выросли и объемы выдач автокредитов – на фоне общего падения рынка их удалось увеличить в 1,6 раза за 9 месяцев.

Как отметили в Банке Уралсиб, компания стремится постоянно развивать свои розничные услуги и продукты, формировать удобные пользовательские сервисы и оптимальные предложения. Все эти улучшения проводятся с учетом лучших рыночных практик, мнений клиентов и партнеров. Банк всегда открыт для диалога, прислушивается к пожеланиям и гибко реагировать на поступающие предложения и запросы.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»