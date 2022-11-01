Ранее судимый житель Ставрополья предстанет перед судом за пять преступлений

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Вскоре начнется суд в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Кочубеевского муниципального округа. Его незаконную деятельность прервали правоохранители, задержав на угнанном автомобиле в Ставрополе.

Следствие установило, что в Невинномысске гражданин угнал два автомобиля из двора многоквартирного дома. Одну машину он утопил, в водоеме на окраине города, а вторую – сжег, чтобы избавиться от следов преступлений. Также правоохранители установили причастность мужчины к двум покушениям на угоны.

— В первом случае его спугнули прохожие, а во втором - на авто сработала сигнализация, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Тем не менее, злоумышленник успел оставить ущерб потерпевшим, оцененный в 150 тысяч рублей. Гражданина закрыли под стражу до окончания расследования. В настоящее время уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд.