В ноябре на Ставрополье не ожидается сильных холодов

Фото: сайт ставропольского гидрометцентра

Первый день ноября на Ставрополье начался с заморозков и первого снега в краевой столице, однако специалисты успокаивают граждан, говоря, что аномальных холодов в регионе не ожидается. Прогноз погоды, как подчеркнули в краевом гидрометцентре, не делается, однако среднюю температуру воздуха и количество осадков узнать можно.

Средняя температура в крае будет колебаться от +3 до +5 градусов, при этом в первой половине ноября ночью ожидается +2…+7 градусов, а днем – +9…+14.

Вторая половина встретит средней температурой от -2 до +3 градусов, ходя дни все еще будут со знаком плюса – от +5 до +10 градусов.

Тем не менее, в ближайшие два дня – 2 и 3 ноября – синоптики прогнозируют только один минус по краю. В среду 2 ноября ночная температура на Ставрополье упадет до -2 градусов, однако в четверг, 3 ноября, потеплеет – от +2 до +13 по региону, а в краевой столицы от +4 до +10.