Инвалиду 1 группы более года не выдавали коляску на Ставрополье

В ноябре 2021 года подразделением фонда социального страхования Андроповского района Ставропольского края выдано направление на получение указанной кресло-коляски для 66-летней женщины, инвалида 1 группы. Однако в нарушение конституции РФ о соцзащите инвалидов кресло женщина так и не получила.

Как сказал подрядчик, который должен был выдать кресло-коляску, женщина отказалась от ее получения. Правда, доказательств представить он не смог, а сама женщина сказала, что отказ на средство реабилитации не давала.

— В связи с этим, с целью восстановления нарушенных прав женщины, прокурор района внес представление в адрес руководителя Ставропольского регионального отделения «Фонда социального страхования РФ», – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь прокуратура следит за тем, чтобы женщине выдали кресло-коляску, восстановив нарушенные права инвалида.