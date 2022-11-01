Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 ноября 2022 13:19

Ставропольский 52-летний охранник убил своего напарника во время распития спиртного

Приговором суда мужчине назначили 8 лет лишения свободы в колонии строго режима
Данил Юрков
Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Следствием установлено, что вечером 31 декабря 2021 года 52-летний осужденный находился на посту охраны одного из предприятий Солнечнодольска и распивал спиртное вместе со своим 62-летним напарником.

В ходе застолья осужденный высказал недовольство тем, что его напарник не участвовал в конфликте с ранее прибывшим бывшим сотрудником. Начался конфликт, в ходе которого злоумышленник не менее трех раз ударил мужчину ножом в область живота. Потерпевший скончался в больнице от полученных в ходе стычки ран.

— Собранные Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета доказательства признаны судом достаточными. Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.