Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 ноября 2022 13:54

У жительницы Ставрополья нашли полкилограмма марихуаны

В отношении нее возбуждено уголовное дело
Данил Юрков
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков в Курском округе Ставропольского края получили информацию о том, что 31-летняя местная жительница хранит у себя наркотики. Началась проверка, которая подтвердила информацию.

— При проведении обысковых мероприятий по месту жительства гражданки полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым серо-зеленого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной – общей массой более полукилограмма, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отделении полиции женщина созналась в хранении запрещенных веществ и сказала, что хранила их для личного употребления. Правда, от возбуждения уголовного дела ее это не спасло.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам незаконного хранения наркотических средств.