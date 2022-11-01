Студенты СтГАУ участвуют в ремонте поврежденной боевой техники

Фото: СтГАУ

Студенты Ставропольского аграрного университета помогают в ремонте военной спецтехники, пострадавшей в боевых действиях. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Университет заключил соглашение с оборонным предприятием, и с февраля 2022 года студенты СтГАУ проходят производственную практику на этом заводе. Под присмотром инженеров и мастеров обучающиеся демонтируют старое оборудование, проводку и устройства связи. Кроме того, они помогают устанавливать новые детали техники. На предприятии стажировались несколько десятков студентов университета.

- Как бывший выпускник СтГАУ, испытываю легкую зависть к нынешним студентам университета, у которых появляются такие блестящие возможности постажироваться на оборонном предприятии и принести пользу своей стране. Руководители и преподаватели вуза своей миссией считают не только предоставление учащимся качественного профессионального образования, но и воспитание достойных, ответственных граждан, настоящих патриотов нашей страны, - поделился врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.