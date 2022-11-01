В Железноводске 27-летняя женщина украла телефон и ноутбук у своего знакомого

Следствие установило, что 27-летняя жительница Кировского Ставропольского края округа некоторое время проживала в квартире своего знакомого. Когда он ушел из дома, она воспользовалась этим и украла у него мобильный телефон, ноутбук и аксессуары к нему, которые быстро продала третьим лицам. Ущерб оценили в 55 тысяч рублей.

— Похищенное изъяли и после проведения необходимых процессуальных действий вернули законному владельцу. Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности гражданки, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железноводский городской суд для рассмотрения по существу.

Другой житель Ставрополья покусился на машины: две ему удалось угнать и избавиться – первую он утопил, а вторую сжег. Еще два авто у него не получилось вскрыть. Поймали его на угнанной машине в Ставрополе. Теперь он предстанет перед судом за пять преступлений.