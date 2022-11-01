В Минераловодском округе Ставрополья нашли подозреваемого в мошенничестве

В Минераловодском округе Ставропольского края завершили расследование уголовного дела по факту телефонного мошенничества. Сообщается, что обвиняемый 31-летний житель Новосибирска позвонил потерпевшей и сообщил, что ее счетам угрожают злоумышленники.

Мужчина убедил потерпевшую взять кредит и перевести на указанный им счет. В итоге женщина передала мошеннику 600 тысяч рублей, которые пропали без следа. Она обратилась к правоохранителям, чтобы найти и наказать виновного.

— Следствием собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности обвиняемого. В настоящее время уголовное дело направлено в Минераловодский городской суд, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мужчине грозит тюрьма.

Также на Ставрополье 26-летний мужчина лишился 5,5 млн после звонка мошенников. Ему позвонили и сообщили, что на его имя хотят оформить кредит. Деньги надо было перевести на якобы безопасный счет, однако после перевода потерпевший лишился своих сбережений. Возбуждено уголовное дело.