За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 326 человек

За последние сутки с 1 на 2 ноября на Ставрополье от коронавируса выздоровели более 300 человек, при этом заболели 75, среди которых 5 – несовершеннолетние. Госпитализация понадобилась 18 взрослым и 1 ребенку. Медики не зарегистрировали летальный исход от заболевания «короной».

— Еще 326 человек выздоровели за вчерашний день. Уровень заболеваемости не превышает средних показателей минувшей недели. Не забывайте о мерах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация продолжается: за последние сутки первый компонент вакцины получили 1841 человек, а полную иммунизацию прошли 1272 человека. Получить вакцину по прежнему можно в спецпунктах и медучреждениях.

И пускай в ноябре на Ставрополье не ожидается сильных холодов, стоит беречь свое здоровье от сезонных заболеваний и не уходящего коронавируса. Так, в ноябре синоптики прогнозируют среднюю температуру воздуха в +3… +5 градусов.