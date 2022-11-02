Ставропольский край наладит производство бронежилетов для участников спецоперации

На Ставрополье будет организовано производство бронежилетов для участников специальной военной операции. Также промышленные предприятия края начинают изготавливать карематы, спальные мешки и одежду для военнослужащих. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Производства готовят мощности для производства всего необходимого снаряжения для бойцов-участников спецоперации. Первый образец бронежилета, произведенного на Ставрополье, отправили на экспертизу. После проверки могут дать разрешение на массовое производство амуниции и отправки ее на поля сражения.

Также на заседании регионального штаба был озвучен призыв сохранять связь с мобилизованными бойцами и их семьями. В случае необходимости им будет оказываться поддержка.

Край продолжает оказывать всяческую поддержку мобилизованным и их семьям. Так, в Кисловодске семьи мобилизованных получили билеты на бесплатное посещение учреждений культуры. Им выдали «Городские проездные билеты», по которым можно посетить цирк, дельфинарий и все музеи города.