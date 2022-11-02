Во время Дня народного единства 4 ноября в Пятигорске перекроют центр города

Уже 4 ноября будет проходить День народного единства, из-за чего в Пятигорске перекроют ряд улиц. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта. Дороги перекроют в 8:00, а откроют после окончания празднования. Об этом сообщают в пресс-службе городского ОГИБДД.

Движение перекроют на

- улице Козлова от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

- улице Коста Хетагурова на участке от пересечения с проспектом Калинина до пересечения с улицей Дзержинского;

- улице Крайнего на участке от пересечения с улицей Мира до пересечения с улицей Коста Хетагурова.

Напомним, что на День народного единства в Пятигорске выступит Олег Газманов. Также будут выступать музыканты из ДНР Наталья Качура и Максим Сухов, а также другие конкурсанты данного региона. На концерт пригласят рэп-группу из краевой столицы «ПослеZавтра».