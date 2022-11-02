Игнатовское кладбище в Ставрополе превратилось в стихийную свалку бытового и строительного мусора

Бытовой и строительный мусор заполонил Игнатовское кладбище в городе Ставрополе. Жители города негодуют от этого в соцсетях, сообщая, что на территории сваливают не только старые венки и надгробия, но и бытовые отходы. Уборкой, как сообщают люди, занимались в этом году всего два раза – на Пасху и в конце августа.

— Наши ушедшие родные люди лежат просто на свалке. Ответственным за уборку мусора является комитет городского хозяйства, но за весь год уборка на этом участке производилась всего два раза, – пишут недовольные жители.

Тем не менее, в администрации города информацию опровергли. Там говорят, мол, уборка на территории проводится регулярно. В настоящее время, как сообщают в мэрии, проводятся работу по сбору и вывозу мусора.

Напомним, что недавно подобная ситуация произошла на кладбище №2 в Светлограде. Мусор обещали вывезти, однако его просто сжигали на месте и оставляли. Как оказалось, это не единственный случай, когда про свалки в некрополе забывали.