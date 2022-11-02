На Ставрополье собрали более 512 тысяч тонн подсолнечника

Уборку подсолнечника с полей закончили на Ставрополье, собрав свыше 512 тысяч тонн. Больше всего было собрано в Красногвардейском и Новоалександровском округах – по 12% от общего количества. При это Труновский округ почти дошел до того же результата, собрав 11%. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.

При этом сбор подсолнечника на участках гибридизации все еще продолжается. С площади порядка 7,3 тысяч гектаров аграрии собрали свыше 9,8 тысяч тонн. Общий сбор подсолнечника на Ставрополье в 2021 году составил превысил 520 тысяч тонн.

Также напомним, что на Ставрополье собрали рекордный урожай яблок. С начала текущего года было собрано 57 тысяч тонн. А это уже на 10 тысяч тонн больше показателя прошлого года, рекорд сможет дойти вплоть до 60 тысяч тонн, так как собрано всего 80% территорий, несущих плоды яблок.