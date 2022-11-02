Из Кисловодска в зону спецоперации отправят 15 печей-буржуек

Печки уже доставляли из Кисловодска. Так, ранее в зону специальной военной операции из города отправили более сотни самодельных обогревателей, правда, работающих на масле. Теперь же предприятия создают еще больше буржуек.

Такие печки-буржуйки способны не только греть солдат во время холодов, но и позволяют греть на них еду. Вскоре 15 подобных обогревателей направляются к бойцам. Ранее такие печки отправляли из Пятигорска и Невинномысска в качестве поддержки и возможности согреться, так как осень стала холоднее, а зима все ближе.

— Постарались сделать, чтобы они максимально были бюджетными и максимально полезным, чтобы они были просты в эксплуатации. Их просто было разжечь, обогреть какое-то помещение и приготовить пищу, – рассказала директор предприятия, где создают печи-буржуйки. Теперь бойцам будет где подгореть еду и согреться.