Экс-судебный пристав Ставрополья подозревается в получении взятки в размере 260 тысяч

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задокументировали получение бывшим судебным приставом-исполнителем УФССП России по Ставропольскому краю взятки от жителя. Сообщается, что подозреваемый сотрудник предложил «потерять» исполнительный лист, из-за которого гражданин не мог выехать за границу. За это надо было всего-то заплатить взятку в размере 260 тысяч рублей.

— На основании полученных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом по Промышленному району города Ставрополя в отношении данного должностного лица возбуждены уголовные дела, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В настоящее время проводится сбор доказательственной базы преступления. После расследования уголовные дела будут направлены в суд, где будет решаться дальнейшая судьба мужчины. О том, что будет со взяткодателем, не сообщается.