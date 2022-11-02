Оперуполномоченный из Ставрополя обвиняется в получении взятки в размере 1 млн рублей

Согласно предъявленному в суд Промышленного района города Ставрополя обвинению, в январе 2019 года, занимая должность старшего оперуполномоченного, мужчина узнал о возможном уклонении от налогов одного из граждан, который является индивидуальным предпринимателем.

В период с января по июль того же года началось расследование, в ходе которого правоохранитель требовал передать ему взятку в размере 1 млн рублей за прекращение проводимой в отношении него проверки, а также покровительство.

Индивидуальный предприниматель испугался угроз правоохранителя и согласился дать взятку двумя частями. Сперва он в день дачи согласия передал 200 тысяч рублей, а после прекращения проверки передал остаток – 800 тысяч. Однако о противоправных действиях оперуполномоченного прознали.

— В ходе предварительного следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело находится на стадии выполнения требований главы 33 УПК РФ, – пишет пресс-служба Промышленного районного суда города Ставрополя. Идет подготовка к судебному заседанию.