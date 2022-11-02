За организацию свалки с ущербом почве в 78,8 млн рублей на жителя Ставрополья возбудили уголовное дело

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Андроповском округе Ставропольского края с мая по июль 2022 года за местным жителем заметили организацию незаконной свалки отходов 3 класса опасности. Он выбрасывал шламы очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов.

Свалка была организована возле села Куршава и в природоохранной зоне реки Суркуль. Общая площадь загрязнения составила примерно 374 квадратных метров. При этом после первой проверки загрязненности почвы не было проведено почвенно-экологическое исследование, а также необоснованно вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

— В связи с этим в прокуратуре Андроповского района постановление дознавателя отменено, материал направлен на дополнительную процессуальную проверку, с указанием проведения расчетов на предмет установления вреда, причиненного почвам и возбуждения уголовного дела, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После было установлено, что ущерб почве составил более 78,8 млн рублей. Теперь уже в отношении организатора незаконной свалки возбуждено уголовное дело за порчу земли.