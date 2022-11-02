Жители многоэтажек на улице Полеводческой в Ставрополе останутся без воды 3 ноября

Фото: Водоканал города Ставрополя

В Октябрьском районе города Ставрополя на улице Полеводческая в домах с 1 по 13 с 8:30 по 17:00 завтра, 3 октября, отключат воду. Ограничение связано с плановым капитальным ремонтом водопровода, о котором сообщают в городском водоканале.

При этом по необходимости воду будут доставлять цистернами по запросу от жителей. Чтобы оставить заявку на получение, надо позвонить в диспетчерскую водоканала по номеру 13-40. В ведомстве отметили, что ремонт является необходимым, так как повышение надежности труб избавляет от надобности чинить прорывы и выключать воду при возникновении происшествий.

Также напомним, что сегодня, 2 ноября, в Ставрополе на девяти улицах города до 17:00 не будет воды. Ограничение связано с плановым капремонтом, который пройдет на улице Уральской. Еще на улице Ясеновской снизят давление подачи воды.