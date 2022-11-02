Дебетовая карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших карт «Мир» с кешбэком

Фото: пресс-служба банка Уралсиб

В рейтинге рассматривались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.02.2022 года). При его составлении аналитики портала учитывали важные ключевые параметры: количество бонусных категорий, размер начисления кешбэка и величина кешбэка у партнеров, стоимость выпуска и обслуживания карты, начисление процентов на остаток, условия снятия наличных и перевода средств в другие банки, набор дополнительных сервисов, а также ряд других ключевых параметров.

В результате в ТОП-10 престижного рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре 2022 года вошла карта «Прибыль» Уралсиба. Это флагманский карточный продукт банка, который сочетает в себе наиболее популярные предпочтения клиентов – кешбэк за покупки и процент на остаток средств, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Подробнее о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по бесплатному телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»